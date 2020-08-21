Киевское "Динамо" в первом матче чемпионата Украины по футболу разгромило "Олимпик"

ТАСС, 21 августа. Киевский футбольный клуб "Динамо" в стартовом матче нового сезона чемпионата Украины в гостях обыграл донецкий "Олимпик" со счетом 4:1.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Виталий Буяльский (8-я минута), Тарас Завийский (15), Владислав Супряга (56) и Виктор Цыганков (87). У гостей единственный мяч записал на свой счет Сергей Политыло (23).

23 июля "Динамо" возглавил румынский тренер Мирча Луческу. С 2004 по 2016 год он тренировал донецкий "Шахтер".

Победителем первенства прошлого сезона стал "Шахтер". "Динамо" заняло второе место, "Олимпик" расположился на девятой строчке.

"Олимпик" в следующем туре сыграет в гостях с днепропетровским "Днепром-1", а "Динамо" примет черниговскую "Десну".