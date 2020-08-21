СМИ: футболист "Марселя" Сарр стал жертвой ограбления

ТАСС, 21 августа. Полузащитник французского "Марселя" Буна Сарр стал жертвой вооруженного ограбления в собственном доме. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание La Provence.

Инцидент произошел утром 21 августа, когда футболист собирался на тренировку. Четверо мужчин, двое из которых были вооружены, проникли в дом футболиста и стали ему угрожать. Футболист вынужден был отдать грабителям ряд ценностей. В момент ограбления, по информации источника, в доме также была девушка Сарра, никто не пострадал.

В настоящее время полиция проводит расследование.

Буна Сарр выступает за "Марсель" с 2016 года (провел 130 матчей, забил 4 гола). До этого четыре года (2011-2015) он играл во французском "Меце" (96 матчей, 7 голов).