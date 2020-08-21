Матч квалификации ЛЧ "Клаксвик" - "Слован" отменен из-за коронавируса в словацком клубе

ТАСС, 21 августа. Матч первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов между "Клаксвиком" с Фарерских островов и словацким "Слованом" из Братиславы отменен. Об этом сообщает пресс-служба "Слована".

Изначально игра должна была состояться в среду, однако у одного футболиста и одного сотрудника "Слована" тесты на коронавирус дали положительный результат. Словакам удалось договориться с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе встречи на 21 августа и включении в заявку минимально возможного числа футболистов (13). Из Братиславы на Фарерские острова прилетел еще один самолет с молодежным составом "Слована". Однако и во второй команде обнаружились зараженные футболисты.

"Мы приложили все усилия, чтобы матч состоялся. УЕФА отменил матч, но до сих пор не определился с тем, что будет дальше, мы ждем следующих шагов в ближайшие несколько часов. Со своей стороны мы выполнили все, что требует протокол, у нас было достаточно игроков с отрицательными тестами", - говорится в сообщении "Слована".

Во вторник матч предварительного раунда квалификации Лиги Европы между гибралтарским "Линкольном" и косовской "Приштиной" был отложен из-за вспышки заражения коронавирусом у гостей.

Ранее УЕФА присудил косовскому клубу "Дрита" техническое поражение в запланированном на 11 августа финальном матче предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов против североирландского "Линфилда" из-за случаев заражения коронавирусом.