"Слава" обыграла "Богатырей" в матче чемпионата России по регби

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московская "Слава" в гостях обыграла краснодарских "Богатырей" в матче восьмого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счетом 55:21.

В других матчах дня казанская "Стрела" разгромила таганрогскую "Булаву" со счетом 66:12, а новокузнецкий "Металлург" уступил клубу "Локомотив-Пенза" (21:37). Турнирную таблицу возглавляет "Локомотив-Пенза", который набрал 35 очков, второе место занимает "Красный Яр" (30), далее идут "Енисей-СТМ" (27), "ВВА-Подмосковье" (26), новокузнецкий "Металлург" (24), казанская "Стрела" (21), "Слава" (15), ЦСКА (6), "Булава" (4) и "Богатыри" (0). Заключительный тур регулярного чемпионата состоится 27-28 августа.

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, арены могут быть заполнены не более чем на 10%, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.