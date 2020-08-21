Коробкина и Никитин стали чемпионами России в беге на 10 000 м

ТАСС, 21 августа. Елена Коробкина и Владимир Никитин стали чемпионами России в беге на 10 000 м. Титул чемпиона России на этой дистанции разыгрывался в рамках Мемориала Знаменских в Смоленске.

Никитин преодолел дистанцию за 28 минут 16,44 секунды, второе место занял Анатолий Рыбаков, третье - Андрей Лейман. Коробкина показала время 32 минуты 56,53 секунды, второй стала Светлана Карамашева, третьей - Наталья Леонтьева.

В других соревнованиях Мемориала Знаменских в беге на 200 м победили Андрей Лукин и Кристина Хорошева, в беге на 1500 м - Светлана Аплачкина и Сергей Дубровский. В мужском тройном прыжке лучший результат показал Алексей Федоров. В беге на 400 м с барьерами быстрее всех оказались Елена Зуйкевич и Владимир Лысенко.

В мужском толкании ядра победил Демьян Сеськин, в прыжках в высоту золотая медаль досталась Алексею Ефанову. В женских соревнованиях по прыжкам в длину победа досталась Виктории Жилиной, в метании молота - Алене Лысенко и Андрею Романову. В беге на 3000 м с препятствиями на первую ступень пьедестала поднялись Виолетта Малышенок у женщин и Максим Якушев у мужчин.