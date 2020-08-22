Кержаков: футболисты "Севильи" были объективно сильнее "Интера" в финале Лиги Европы

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Обладатель Кубка УЕФА в составе "Севильи" Александр Кержаков считает, что испанский клуб был объективно сильнее "Интера" в финале Лиги Европы и справедливо уже в шестой раз завоевал этот трофей. Такое мнение ТАСС высказал Кержаков.

В финале Лиги Европы, который проходил в Кельне, "Севилья" обыграла итальянский "Интер" со счетом 3:2.