Кержаков: футболисты "Севильи" были объективно сильнее "Интера" в финале Лиги Европы

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Обладатель Кубка УЕФА в составе "Севильи" Александр Кержаков считает, что испанский клуб был объективно сильнее "Интера" в финале Лиги Европы и справедливо уже в шестой раз завоевал этот трофей. Такое мнение ТАСС высказал Кержаков.
В финале Лиги Европы, который проходил в Кельне, "Севилья" обыграла итальянский "Интер" со счетом 3:2.
"Испанцы выиграли за счет характера, мастерства, большего желания победить, - сказал Кержаков. - "Интер" не был похож на тот "Интер", который проделал этот долгий путь к финалу. Может, как-то эмоционально перегорела команда, не знаю, с чем это связано. "Интер" много ошибался, а "Севилья" здорово играла с первой до последней минуты".
"Севилья" стала победителем Лиги Европы в шестой раз. До этого испанская команда выигрывала трофей в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.