Лопетеги: футболисты "Севильи" заслужили победу в Лиге Европы

В финале Лиги Европы, который проходил в Кёльне, "Севилья" обыграла итальянский "Интер" со счетом 3:2. "Севилья" завоевала свой шестой трофей Лиги Европы в истории.

"У нас блестящая команда, игроки верят в себя, верят в то, что их работа не проходит напрасно. Даже если бы мы не выиграли, я все равно был бы готов признаться в любви этим парням, - заявил Лопетеги. - А теперь мы отправимся домой с кубком. Мы не переставали верить, эта команда никогда не сдается, как и поется в нашем гимне".

"Еще после прошлых матчей мы обсуждали, насколько же умело умеют биться эти парни. Они преодолевают любые препятствия, стоящие на их пути. Я твердо убежден, что мы заслужили эту победу. Надеюсь, все болельщики хорошенько отпразднуют, не забывая при этом про правила предосторожности", - добавил тренер.

"Севилья" призвала болельщиков отпраздновать победу дома

Испанский клуб на своем сайте также выступил с обращением к болельщикам, призвав их воздержаться от бурных празднований на городских улицах.

"Севилья" в Кёльне завоевала свой шестой трофей победителя Лиги Европы, но исключительная ситуация в 2020 году заставляет нас отмечать эту победу по-другому. Поэтому мы просим всех наших болельщиков праздновать эту победу сдержанно и ответственно, как они это делали с момента возобновления сезона в июне. "Севилья" рекомендует болельщикам отмечать триумф дома, в кругу семьи и друзей, а также избегать скопления людей. Будем ответственными, чемпионы!" - говорится в сообщении.

"Интеру" не хватило опыта

Главный тренер "Интера" Антонио Конте считает, что его команде не хватило опыта. "Сейчас у меня нет обилия причин для сожаления, мои игроки действительно отдали всех себя борьбе, в матче против команды, которая привыкла к таким поединкам. Думаю, сегодня опыт в итоге и сыграл решающую роль", - отметил Конте.

"Был сложный, во многом равный матч. Во втором тайме судьбу матча мог решить один-единственный эпизод. У нас было несколько моментов, а потом нам сильно не повезло с отскоком от Лукаку", - заключил итальянец.