СМИ: форвард "Рейнджерс" Кравцов проведет сезон-2020/21 в клубе КХЛ "Трактор"

"Рейнджерс" приняли решение отдать 20-летнего нападающего в аренду челябинскому клубу. При этом у американской команды есть право вызвать форварда обратно, когда в НХЛ начнется новый сезон.

Кравцов был выбран "Рейнджерс" на драфте 2018 года под общим девятым номером, в мае прошлого года он подписал с клубом трехлетний контракт. В сезоне-2019/20 нападающий играл только за фарм-клуб "Рейнджерс" "Хартфорд", в составе которого провел 39 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и набрал 15 (6+9) очков. В октябре он вернулся в "Трактор" и сыграл в 11 играх за клуб, набрав 3 (2+1) очка, после чего вновь отправился в США.

До перехода в американский клуб россиянин также выступал за "Трактор". Кравцов признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в Матче всех звезд КХЛ 2019 года.