Кубок "Севильи". Испанский клуб в шестой раз стал победителем Лиги Европы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Севилья" стал победителем Лиги Европы, обыграв в пятницу в финальном матче итальянский "Интер" со счетом 3:2. Встреча прошла в немецком городе Кёльн без зрителей. "Севилья" одержала победу в турнире в рекордный шестой раз в истории (до 2009 года он назывался Кубок УЕФА). "Интер" делит второе место по числу побед в турнире с несколькими командами, миланский клуб трижды завоевывал этот кубок. Итальянский клуб играл в решающем матче турнира в пятый раз.

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"Севилья" выиграла все шесть решающих матчей Лиги Европы (Кубка УЕФА), в которых принимала участие. В 2006-м андалузцы обыграли английский "Мидлсбро" (4:0), в 2007-м с российским нападающим Александром Кержаковым в составе победили испанский "Эспаньол" (2:2, 3:1 - по пенальти), в 2014-м - португальскую "Бенфику" (0:0, 4:2 - по пенальти), в 2015-м - украинский "Днепр" (3:2), в 2016-м - английский "Ливерпуль" (3:1). При этом 53-летний наставник "Севильи" Хулен Лопетеги выиграл свой первый титул в качестве главного тренера. "Интер" вышел в еврокубковый финал впервые за последние 10 лет - в сезоне-2009/10 команда под руководством португальца Жозе Моуринью в финале Лиги чемпионов обыграла германскую "Баварию" (2:0). Итальянская команда пробилась в финал второго по значимости еврокубка впервые с сезона-1998/99, когда "Парма" на московском стадионе "Лужники" разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0. Розыгрыш турнира, как и весь сезон, был разделен на две части - до связанной с пандемией коронавируса паузы и после нее. Лига Европы была приостановлена на стадии 1/8 финала, при этом только часть команд успела сыграть свои встречи. Со стадии 1/4 финала турнир проводился в формате "Финала восьми". Команды выявляли сильнейшего в одноматчевых противостояниях в четырех германских городах - Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне. Изначально финал Лиги Европы должен был пройти в польском Гданьске, но с учетом эпидемиологической обстановки было решено, что этот город примет решающий матч турнира в следующем году. Из героя в антигерои и наоборот Финальная встреча началась без раскачки, в первом тайме обе команды больше искали счастье у чужих ворот, чем думали об обороне собственных. Уже на третьей минуте защитник "Севильи" Диего Карлос сфолил в своей штрафной на Ромелу Лукаку, главный арбитр встречи Данни Маккели из Нидерландов мгновенно назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший. Но спустя семь минут Люк де Йонг после подачи Хесуса Наваса сравнял счет. На 16-й минуте мяч после удара Николо Бареллы попал в руку все тому же Карлосу, однако на этот раз арбитр, проконсультировавшись с видеоассистентами, пенальти не поставил. Это решение вызвало множество эмоций у игроков и тренеров "Интера". За несдержанное поведение на бровке желтую карточку получил главный тренер миланской команды Антонио Конте. Страсти на поле накалились, и соперники стали действовать жестко, зачастую грубо нарушая правила. Первым за одно из таких нарушений вблизи собственных ворот поплатился "Интер". После подачи Эвера Банеги со штрафного дубль оформил де Йонг.

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"Интер" отыгрался спустя две минуты усилиями центрального защитника Диего Година, который также отличился после подачи со штрафного. Уругваец, забивавший в финале Лиги чемпионов 2014 года за испанский "Атлетико", стал шестым футболистом в истории, который забивал в финалах двух главных еврокубков. Ранее это удавалось англичанину Стивену Джеррарду, аргентинцу Эрнану Креспо, испанцу Педро, датчанину Аллану Симонсену и россиянину Дмитрию Аленичеву. После обмена голами игра успокоилась и на перерыв команды ушли при равном счете. Во втором тайме игра также проходила на встречных курсах, свои моменты имели обе команды. Самый верный из них не использовал Лукаку, не сумевший переиграть вратаря Ясина Буну, выйдя один на один. На 74-й минуте все тот же защитник "Севильи" Карлос пробил через себя из штрафной площади "Интера", мяч летел мимо ворот, но рикошетом от ноги Лукаку залетел в сетку. Этот гол оказался для испанской команды победным. "Испанцы выиграли за счет характера, мастерства, большего желания победить. "Интер" не был похож на тот "Интер", который проделал этот долгий путь к финалу. Может, как-то эмоционально перегорела команда, не знаю, с чем это связано. "Интер" много ошибался, а "Севилья" здорово играла с первой до последней минуты", - сказал ТАСС Кержаков. Рекорды "Севильи" и Лукаку В 197 матчах основного этапа завершившегося розыгрыша Лиги Европы было забито 548 мячей. Самой результативной командой турнира стал английский "Манчестер Юнайтед", поразивший ворота соперников 25 раз. Лучшим бомбардиром розыгрыша стал полузащитник манкунианцев Бруно Фернандеш, забивший 8 мячей. Португалец перешел в английский клуб в зимнее трансферное окно и половину своих голов в Лиге Европы забил, еще выступая за "Спортинг". Переиграв в четвертьфинале "Вулверхэмптон" (1:0), "Севилья" одержала рекордную 40-ю победу в Лиге Европы с того момента, как турнир получил нынешнее название. На данный момент в активе испанской команды 42 победы. По этому показателю андалузцы обошли австрийский "Ред Булл", в активе которого 39 побед. "Севилья" также удерживает рекорд Лиги Европы по забитым мячам (129), в активе "Ред Булла" и "Вильярреала" по 124 гола.

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