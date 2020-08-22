"Филадельфия" обыграла "Монреаль" и вышла в 1/4 финала плей-офф НХЛ

ТАСС, 22 августа. "Филадельфия" обыграла "Монреаль" со счетом 3:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в 1/4 финала.

Для 23-летнего Проворова эта шайба стала дебютной в карьере в Кубке Стэнли (всего он провел 15 матчей). Эта шайба дважды меняла авторство. Изначально ее записали на Проворова, почти сразу же фамилия в протоколе поменялась на Трэвиса Конекны, но после внимательного изучения эпизода гол вновь вернули на счет россиянина. В текущем розыгрыше плей-офф Проворов провел 9 встреч, на его счету 4 (1+3) очка.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Филадельфии". В 1/4 финала клуб сыграет с "Айлендерс". В других парах встретятся "Тампа" и "Бостон", "Колорадо" и "Даллас", соперником "Вегаса" станет победитель серии между "Сент-Луисом" и "Ванкувером".

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.