"Клипперс" вышли вперед в серии плей-офф НБА с "Далласом"

ТАСС, 22 августа. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграли "Даллас" со счетом 130:122 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

У победителей самым результативным стал защитник Кавай Леонард, набравший 36 очков. В составе проигравших на счету форварда Кристапса Порзингиса 34 очка и 13 подборов.

Лидер "Далласа" защитник Лука Дончич получил травму левой лодыжки в концовке третьей четверти, ушел в раздевалку, вернулся на паркет в начале четвертой четверти, но не смог продолжить игру. В этой игре Дончич сделал трипл-дабл (13 очков + 10 подборов + 10 передач).