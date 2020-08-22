"Клипперс" вышли вперед в серии плей-офф НБА с "Далласом"

ТАСС, 22 августа. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграли "Даллас" со счетом 130:122 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
У победителей самым результативным стал защитник Кавай Леонард, набравший 36 очков. В составе проигравших на счету форварда Кристапса Порзингиса 34 очка и 13 подборов.
Лидер "Далласа" защитник Лука Дончич получил травму левой лодыжки в концовке третьей четверти, ушел в раздевалку, вернулся на паркет в начале четвертой четверти, но не смог продолжить игру. В этой игре Дончич сделал трипл-дабл (13 очков + 10 подборов + 10 передач).
Luka Doncic heads to the locker room after turning his ankle pic.twitter.com/TKQ04xCf64— Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2020
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Клипперс", следующая игра состоится 23 августа (начало 22:30 мск).
Результаты других матчей дня: "Юта" - "Денвер" - 124:87 (счет в серии 2-1); "Филадельфия" - "Бостон" - 94:102 (0-3).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.