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ММА

Россиянин Немков победил Бейдера и завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде
Вадим Немков AP Photo/Gregory Payan
Описание
Вадим Немков
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 22 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил американца Райана Бейдера в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде. Турнир Bellator 244, в главном бою которого встречались Немков и Бейдер, прошел в субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут).

В активе 28-летнего Немкова 12 побед и два поражения в ММА. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В январе 2019 года Бейдер нокаутом в первом раунде победил Федора Емельяненко.

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