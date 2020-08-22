Россиянин Немков победил Бейдера и завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

ТАСС, 22 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил американца Райана Бейдера в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.
Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде. Турнир Bellator 244, в главном бою которого встречались Немков и Бейдер, прошел в субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут).
Nemkov TKOs Ryan Bader to become Bellator's new LHW champion!!!! pic.twitter.com/kSKjaaD3Xr— KÏŁŁÄ ČÄM (@FTBeard1) August 22, 2020
В активе 28-летнего Немкова 12 побед и два поражения в ММА. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В январе 2019 года Бейдер нокаутом в первом раунде победил Федора Емельяненко.