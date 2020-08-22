Россиянин Немков победил Бейдера и завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде. Турнир Bellator 244, в главном бою которого встречались Немков и Бейдер, прошел в субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут).

В активе 28-летнего Немкова 12 побед и два поражения в ММА. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В январе 2019 года Бейдер нокаутом в первом раунде победил Федора Емельяненко.