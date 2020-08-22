Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" проиграл "Ванкуверу" и вылетел из плей-офф

ТАСС, 22 августа. "Ванкувер" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в 1/4 финала.

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев результативными действиями не отметился, Владимир Тарасенко не играл из-за травмы.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Ванкувера", "Сент-Луис", который в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли, завершил выступления в плей-офф. Таким образом, определились все четвертьфиналисты Кубка Стэнли. "Ванкувер" сыграет с "Вегасом", "Колорадо" - с "Далласом", "Филадельфия" - с "Айлендерс", а "Тампа" - с "Бостоном". Второй раунд плей-офф стартует 23 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.