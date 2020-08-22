Шлеменко: американец Бейдер был беспомощен и растерян в бою с Немковым

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Американский боец Райан Бейдер был беспомощным и растерянным в поединке с россиянином Вадимом Немковым. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

В субботу Немков победил Бейдера техническим нокаутом во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Поединок прошел в США.

"Что-то было такое у Бейдера, не знаю с чем это связано, - сказал Шлеменко. - Когда ты хорошо готов и у тебя все получается, как у Вадима, иногда соперники выглядят беспомощными. Он был растерян, это было видно. У него в углу глаза бегали после первого раунда, не было желания выходить и драться".

"Однозначно Немков на пути к тому, чтобы стать звездой. Все будет зависеть от самого Вадима, у него сильная команда. И Вадим - это неотъемлемая часть Федора (Немков является членом команды Емельяненко Fedor Team - прим. ТАСС)", - заключил Шлеменко.