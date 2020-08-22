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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Косторная пока не подавала документы на переход в тренерскую группу Плющенко

О переходе 16-летней спортсменки из группы Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко" стало известно 31 июля
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная пока не подавала документы на переход в тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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Трансферное окно переходов членов сборной России было открыто с 1 апреля по 31 мая, заявления спортсменок могут быть рассмотрены в особом порядке. О переходе 16-летней спортсменки из группы Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко" стало известно 31 июля.

"Заявления от спортсменки пока нет", - сказал Горшков.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она выиграла золотые медали чемпионата Европы, двух этапов Гран-при и финала серии. Косторной принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

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