Фигуристка Косторная пока не подавала документы на переход в тренерскую группу Плющенко

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная пока не подавала документы на переход в тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Косторная вслед за Трусовой перешла от Тутберидзе к Плющенко

Новый оборот. Косторная вслед за Трусовой перешла от Тутберидзе к Плющенко

Трансферное окно переходов членов сборной России было открыто с 1 апреля по 31 мая, заявления спортсменок могут быть рассмотрены в особом порядке. О переходе 16-летней спортсменки из группы Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко" стало известно 31 июля.

"Заявления от спортсменки пока нет", - сказал Горшков.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она выиграла золотые медали чемпионата Европы, двух этапов Гран-при и финала серии. Косторной принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).