СМИ: Аллегри станет главным тренером "Интера" в случае ухода Конте

ТАСС, 22 августа. Массимилиано Аллегри является главным кандидатом на пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Интер" в случае ухода Антонио Конте. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Испанский клуб в шестой раз стал победителем Лиги Европы

Кубок "Севильи". Испанский клуб в шестой раз стал победителем Лиги Европы

В субботу "Интер" проиграл испанской "Севилье" со счетом 2:3 в финале Лиги Европы. В чемпионате Италии в сезоне-2019/20 команда заняла второе место, уступив ставшему чемпионом "Ювентусу" одно очко.

По словам Конте, в ближайшее время он встретится с руководством "Интера", чтобы обсудить прошедший сезон, после чего будет принято решение о будущем специалиста в команде.

Конте возглавляет "Интер" с 31 мая 2019 года. До этого он работал в итальянских "Ареццо", "Бари", "Аталанте", "Сиене", "Ювентусе", английском "Челси" и национальной сборной Италии. В активе 51-летнего тренера три чемпионских титула, победа в английском первенстве, два Суперкубка Италии и один трофей Кубка Англии. В этом сезоне "Интер" занял второе место в чемпионате Италии.

Аллегри с 2014 года до лета 2019-го был главным тренером туринского "Ювентуса", с которым пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии. До "Ювентуса" он возглавлял "Милан", также работал в "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛе и "Альянезе". С "Миланом" Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.