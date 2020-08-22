Президент Bellator назвал Немкова одним из сильнейших бойцов в мире

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент организации Bellator Скотт Кокер назвал россиянина Вадима Немкова одним из сильнейших бойцов в мире. Об этом Кокер заявил ТАСС.

В ночь на субботу Немков победил американца Райана Бейдера техническим нокаутом во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Поединок прошел в США.

"Немков показал невероятный бой, это было круто. Можно сказать, что он один из сильнейших бойцов мира в своей весовой категории", - сказал Кокер.

В активе 28-летнего Немкова 12 побед и два поражения в ММА. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.