Американец Бейдер лидировал в поединке с россиянином Немковым до нокаута

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Американский боец Райан Бейдер лидировал в бою с россиянином Вадимом Немковым по оценкам судей до нокаута в поединке на турнире Bellator. Об этом говорится в судейских записках, которые поступили в распоряжение ТАСС.

В субботу Немков победил Бейдера техническим нокаутом во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Все трое судей посчитали, что Бейдер выиграл первый раунд со счетом 10:9.

Немков стал первым чемпионом Bellator в полутяжелом весе из России в истории организации. Спортсмен является членом команды Федора Емельяненко.

В активе 28-летнего Немкова 12 побед и два поражения в ММА. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.