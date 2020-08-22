Бывший чемпион UFC Джон Джонс поздравил Немкова с завоеванием чемпионского пояса Bellator

ТАСС, 22 августа. Бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе и лидер рейтинга организации независимо от весовых категорий Джон Джонс поздравил россиянина Вадима Немкова с победой в бою с американцем Райаном Бейдером на турнире Bellator. Об этом он написал на своей странице в Twitter .

В субботу Немков победил Бейдера техническим нокаутом во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

"Похоже, у России есть чемпион в полутяжелом весе, поздравляю", - написал Джонс.

Также россиянина отметил бывший боец UFC и Bellator Бен Аскрен. В своем Twitter он назвал Немкова зверем, а также возмутился действиями рефери боя, который долго не останавливал поединок.

Немков также удостоился похвалы от бойца UFC Кори Андерсона, который выступает в той же весовой категории, что и россиянин. "Отличная комбинация от Немкова, люблю его темп и стиль. К счастью для меня, в моей команде есть несколько дагестанских монстров и чемпионов по самбо, которые дерутся точно так же", - написал Андерсон. Другой боец UFC Белал Мухаммад назвал Немкова лучшим представителем полутяжелой весовой категории в мире и отметил, что бой Немкова против Андерсона был бы хорошим поединком.

В активе 28-летнего Немкова 12 побед и два поражения в ММА. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.