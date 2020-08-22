СБР не препятствовал переходу трех российских биатлонистов в сборную Румынии

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) не препятствовал переходу Анатолия Оськина, Анастасии Толмачевой и Елены Чирковой в сборную Румынии. Об этом ТАСС рассказал бывший глава организации Владимир Драчев, при котором оформлялся переход биатлонистов.

"Никаких трудностей с переходом не было, - сказал Драчев, который оставил пост в июле. - Спортсмены не были в сборной команде, не попадали даже в резерв, так что не было смысла чинить преграды их переходу. Если люди хотят выступать, то пусть у них будет такая возможность".

Для их перехода не требовалось одобрение СБР, поскольку спортсмены в последние годы не привлекались к участию в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Чирковой 25 лет, на ее счету две бронзовые награды Универсиады 2019 года в Красноярске. Толмачевой 24 года, она является призером чемпионата России 2017 года. Анатолию Оськину 31 год, он участвовал в летнем чемпионате мира 2013 года.

В прошлом сезоне очки в Кубке мира сумели набрать два румынских биатлониста - Корнел Пукьяну (80-е место в общем зачете) и Георге Бута (86). Представительницы женской сборной Румынии в очковую зону не попадали.

В начале 2020 года три других российских биатлониста - Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус - перешли в сборную Молдавии.