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ММА

Беспомощность и больница. Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator

Российский боец одержал победу техническим нокаутом во втором раунде
Вадим Немков AP Photo/Gregory Payan
Описание
Вадим Немков
© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил американца Райана Бейдера в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Турнир прошел в Анкасвилле (США, штат Коннектикут).

Россиянин одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Немков удачно попал в голову Бейдеру ударом ноги, после чего американец упал на настил. Российский боец ринулся добивать соперника, рефери не сразу, но остановил поединок.

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Россиянин Немков победил Бейдера и завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

"Я ударил хайкик и пошел его добивать, но был удивлен работой рефери, который не останавливал бой, - сказал Немков. - Я еще три раза опустил Бейдера на настил и выиграл".

Президент Bellator Скотт Кокер в разговоре с ТАСС отметил, что рефери было трудно принять решение об остановке боя. "Я обычно нахожусь около клетки, - сказал Кокер. - Здесь все было очень динамично, поэтому допускаю, что рефери было тяжело выбрать момент для остановки боя. В любом случае это был отличный поединок".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, американец после боя был доставлен в больницу.

Немков после боя отметил, что готов встретиться с победителем поединка Лиото Мачида - Фил Дэвис. "Хотел бы подраться с победителем пары Мачида - Дэвис, - сказал российский боец. - Что касается Кори Андерсона, ему надо сначала провести один бой, прежде чем претендовать на титул. Но я подерусь с любым, кого даст Bellator".

Бейдер был растерян

По мнению российского бойца Александра Шлеменко, Бейдер в поединке с Немковым был растерян и беспомощен.

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"Что-то было такое у Бейдера, не знаю, с чем это связано, - сказал ТАСС Шлеменко. - Когда ты хорошо готов и у тебя все получается, как у Вадима, иногда соперники выглядят беспомощными. Он был растерян, это было видно. У него в углу глаза бегали после первого раунда, не было желания выходить и драться".

28-летний Немков стал первым чемпионом Bellator в полутяжелом весе из России в истории организации. Спортсмен является членом команды Федора Емельяненко. На его счету 12 побед и два поражения.

"Однозначно Немков на пути к тому, чтобы стать звездой. Все будет зависеть от самого Вадима, у него сильная команда. И Вадим - это неотъемлемая часть Федора", - заключил Шлеменко.

Немкова с победой поздравили многие коллеги, в том числе бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс. "Похоже, у России есть чемпион в полутяжелом весе, поздравляю", - написал Джонс в Twitter.

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