Беспомощность и больница. Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator

Россиянин одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Немков удачно попал в голову Бейдеру ударом ноги, после чего американец упал на настил. Российский боец ринулся добивать соперника, рефери не сразу, но остановил поединок.

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил американца Райана Бейдера в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Турнир прошел в Анкасвилле (США, штат Коннектикут).

"Я ударил хайкик и пошел его добивать, но был удивлен работой рефери, который не останавливал бой, - сказал Немков. - Я еще три раза опустил Бейдера на настил и выиграл".

Президент Bellator Скотт Кокер в разговоре с ТАСС отметил, что рефери было трудно принять решение об остановке боя. "Я обычно нахожусь около клетки, - сказал Кокер. - Здесь все было очень динамично, поэтому допускаю, что рефери было тяжело выбрать момент для остановки боя. В любом случае это был отличный поединок".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, американец после боя был доставлен в больницу.

Немков после боя отметил, что готов встретиться с победителем поединка Лиото Мачида - Фил Дэвис. "Хотел бы подраться с победителем пары Мачида - Дэвис, - сказал российский боец. - Что касается Кори Андерсона, ему надо сначала провести один бой, прежде чем претендовать на титул. Но я подерусь с любым, кого даст Bellator".

Бейдер был растерян

По мнению российского бойца Александра Шлеменко, Бейдер в поединке с Немковым был растерян и беспомощен.