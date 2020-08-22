Уругвайский форвард Суарес заявил, что не хотел бы покидать "Барселону"

ТАСС, 22 августа. Футболист испанской "Барселоны" Луис Суарес заявил, что не хотел бы покидать каталонский клуб. Комментарий уругвайца приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание El Pais.

Ранее испанский телеканал El Chiringuito сообщил, что клуб уведомил 33-летнего игрока о желании расстаться. По данным Transfermarkt, контракт футболиста истекает через год, его трансферная стоимость оценивается в €28 млн. В минувшем сезоне Суарес провел 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. "Барселона" стала второй в чемпионате Испании и вылетела в четвертьфиналах Лиги чемпионов и Кубка Испании.

"Я также хочу, чтобы клуб развивался, на данный момент мое желание - остаться в команде. Но если клуб решит выставить меня на трансфер, я встречусь и поговорю с руководством", - сказал Суарес.

Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

Также он выступал за уругвайский "Насьональ", нидерландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 113 матчей (пятый результат в истории), забив 59 мячей (лучший бомбардир в истории сборной), с национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.