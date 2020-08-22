Мотылев: сборной России важно занять первое место на шахматной онлайн-олимпиаде

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команде России важно занять первое место на шахматной онлайн-олимпиаде. Об этом ТАСС рассказал капитан российской сборной Александр Мотылев.

После первого дня сборная России лидирует в турнирной таблице группы С, набрав шесть матчевых очков (суммарно - 13,5 балла).

"Формат олимпиады интересный, и особенно понравилось, что есть доска юношей и доска девушек не старше 2000 года рождения, - сказал Мотылев. - Вообще, главное, что Олимпиада идет, хоть и онлайн".

"Главным нашим конкурентом остается Китай, который выставил очень сильный состав. Но здесь такой формат, что для нас важно занять первое место. На стадии нокаута будут свои нюансы, вероятность случайности выше, но на Олимпиаде мы, безусловно, боремся за первое место", - добавил Мотылев.

В плей-офф отберутся 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую выйдут в 1/4 финала, занявшие второе и третье места 27 августа сыграют дополнительные поединки за выход в эту стадию. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут 28, 29 и 30 августа. Противостояния в плей-офф будут состоять из двух матчей, а в случае ничьей шахматисты сыграют армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.