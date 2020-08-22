Штангистки Каширина, Романова и Рязанова вошли в состав сборной России на ЧЕ-2020 в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Победительницы чемпионата России по тяжелой атлетике в Грозном Татьяна Каширина, Анастасия Романова и Дарья Рязанова вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 31 октября по 8 ноября. Об этом сообщил ТАСС главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Грозном с 18 по 23 августа, женский турнир завершился в субботу.

"Чемпионат России в Грозном является одним из основных этапов отбора на домашний чемпионат Европы, - заметил Аниканов. - По его итогам был определен расширенный состав сборной, в который входят 12 спортсменок. В этот список вошли чемпионки России Каширина, Романова и Рязанова".

В расширенный состав вместе с Кашириной (весовая категория свыше 87 кг), Романовой (до 71 кг) и Рязановой (до 87 кг) вошли Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова и Кристина Новицкая (обе - до 55 кг), Александра Козлова и Ольга Тё (обе - до 59 кг), Анастасия Анзорова и Яна Кондрашова (обе - до 64 кг), Ксения Пасхина (до 87 кг).

Аниканов заметил, что после чемпионата России сборную ждут три тренировочных сбора. Первый пройдет в Кисловодске с 30 августа, следующие два сбора пройдут в подмосковной Рузе. Окончательный состав из 10 человек определится по итогам заключительного сбора.

Чемпионат Европы в Москве изначально должен был пройти в апреле, но из-за пандемии был в итоге перенесен на конец октября - начало ноября.