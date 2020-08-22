Хайдайвер Сильченко по случаю Дня флага России прыгнул с триколором с 27-метровой вышки

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Хайдайвер Артем Сильченко по случаю Дня Государственного флага России совершил прыжок с прикрепленным к телу триколором с 27-метровой вышки, которая установлена на Центральной набережной Ялты. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации прыжков в воду.

В субботу, в День флага России, в Крыму должны были состояться международные соревнования по хайдайвингу, однако в связи с невозможностью приезда ряда участников было принято решение провести их 12 сентября.