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Летние неолимпийские виды спорта

Хайдайвер Сильченко по случаю Дня флага России прыгнул с триколором с 27-метровой вышки

В субботу в Крыму должны были состояться международные соревнования по хайдайвингу, однако они были перенесены на 12 сентября
Артем Сильченко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Артем Сильченко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Хайдайвер Артем Сильченко по случаю Дня Государственного флага России совершил прыжок с прикрепленным к телу триколором с 27-метровой вышки, которая установлена на Центральной набережной Ялты. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации прыжков в воду.

В субботу, в День флага России, в Крыму должны были состояться международные соревнования по хайдайвингу, однако в связи с невозможностью приезда ряда участников было принято решение провести их 12 сентября.

Несмотря на перенос соревнований, призер чемпионата мира Сильченко решил совершить символичный прыжок с вышки. В море он прыгнул с привязанным к телу российскими триколором во весь его рост.

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