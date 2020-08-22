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Фигурное катание

Победительница финала юниорского Гран-при Цурская стала тренером в академии Тутберидзе

Также тренерский состав пополнили Артемий Пунин и Георгий Похилюк

ТАСС, 22 августа. Российская фигуристка Полина Цурская вошла в тренерский состав академии Этери Тутберидзе. Об этом сообщается на официальной странице тренировочной группы Тутберидзе в Instagram.

"Команда Тутберидзе усилилась молодыми тренерами, нашими воспитанниками Артемием Пуниным, Полиной Цурской, Георгием Похилюком", - говорится на странице тренировочной группы.

Цурской 19 лет, она является победительницей финала юниорского Гран-при сезона-2015/16, становилась третьей на взрослом этапе Гран-при в Японии в сезоне-2017/18, а также выигрывала финал Кубка России и первенство страны среди юниоров.

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