{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: футболист МЮ Магуайр освобожден после нападения на полицейских в Греции

Об аресте игрока стало известно в пятницу, он был задержан за потасовку у выхода из бара с британскими туристами и последовавшую агрессию в отношении полицейских

ТАСС, 22 августа. Капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр освобожден из-под стражи после нападения на полицейских на острове Миконос в Греции. Об этом сообщает греческий портал Syros Today.

На эту тему
СМИ: капитан МЮ Магуайр задержан в Греции за драку с полицейскими

Инцидент произошел в пятницу. У 27-летнего защитника произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара, после чего на место приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там нападали на сотрудников полиции, после чего были задержаны.

В субботу Магуайр был освобожден из-под стражи и может покинуть Грецию, так как в судебном процессе его будут представлять адвокаты. Судебное заседание состоится 25 августа.

Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" в августе 2019 года из "Лестера" за €87 млн. В прошедшем сезоне защитник провел в составе клуба 55 игр во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Чемпионат Англии стартует 12 сентября.

КХЛ
Шипачев назвал выход в финал конференции задачей минимум для московского "Динамо" в КХЛ
Прошлый сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, в позапрошлом сезоне "Динамо" вылетело во втором раунде плей-офф, уступив ЦСКА
Читать полностью