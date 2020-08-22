СМИ: футболист МЮ Магуайр освобожден после нападения на полицейских в Греции

ТАСС, 22 августа. Капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр освобожден из-под стражи после нападения на полицейских на острове Миконос в Греции. Об этом сообщает греческий портал Syros Today .

Инцидент произошел в пятницу. У 27-летнего защитника произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара, после чего на место приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там нападали на сотрудников полиции, после чего были задержаны.

В субботу Магуайр был освобожден из-под стражи и может покинуть Грецию, так как в судебном процессе его будут представлять адвокаты. Судебное заседание состоится 25 августа.

Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" в августе 2019 года из "Лестера" за €87 млн. В прошедшем сезоне защитник провел в составе клуба 55 игр во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Чемпионат Англии стартует 12 сентября.