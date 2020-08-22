"Урал" впервые за пять лет победил "Краснодар" в чемпионате России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене" в присутствии 5 816 зрителей.
Единственный гол на третьей минуте забил Вячеслав Подберезкин, с 2016 по 2018 год выступавший за "Краснодар". На 54-й минуте защитник "Краснодара" Кайо получил вторую желтую карточку и покинул поле, футболист пропустит матч следующего тура против московского ЦСКА. Лучшим игроком матча признан вратарь "Урала" Илья Помазун.
Подберезкин перешел в "Урал" из казанского "Рубина" 18 августа и провел вторую встречу за клуб после возвращения, до этого он представлял екатеринбуржцев с 2014 по 2016 год.
Все встречи четвертого тура посвящены Дню Государственного флага РФ. В перерыве матча талисман клуба "Шмель" выпал из коляски мотоцикла во время выступления, не получив травм.
Надеемся, с ним все в порядке @FCURAL #ТинькоффРПЛ #УралКраснодар pic.twitter.com/6qZu30xHT0— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 22, 2020
Екатеринбургский клуб прервал безвыигрышную серию в РПЛ, которая началась в прошлом сезоне и составила шесть матчей (две ничьих, четыре поражения). Эта победа стала первой для клуба под руководством Юрия Матвеева, который был утвержден на посту главного тренера 28 июля. "Урал" не побеждал "Краснодар" в чемпионате с 21 сентября 2015 года (3:1), в той встрече также отличился Подберезкин. После той встречи команды провели девять матчей в чемпионате, в которых семь раз подряд выиграл "Краснодар" (пять последних игр подряд) и дважды игры завершались вничью, в сезоне-2016/17 команды встретились в 1/4 финала Кубка России, в серии пенальти сильнее оказался "Урал" (3:3, 4:3 по пен.).
После четырех туров "Урал" идет восьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. "Краснодар" с шестью очками занимает четвертую строчку. В следующем туре екатеринбуржцы 26 августа сыграют в гостях с "Ростовом", "Краснодар" в тот же день примет ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2
|Динамо
|3
|2
|1
|0
|4-0
|7
|3
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|4
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|5-2
|6
|5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|6
|Спартак
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|7
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|8
|Урал
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|9
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|10
|Уфа
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|11
|Ростов
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|12
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|13
|Арсенал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|14
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|15
|Химки
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|16
|Ротор
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1