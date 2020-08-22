"Урал" впервые за пять лет победил "Краснодар" в чемпионате России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене" в присутствии 5 816 зрителей.

Единственный гол на третьей минуте забил Вячеслав Подберезкин, с 2016 по 2018 год выступавший за "Краснодар". На 54-й минуте защитник "Краснодара" Кайо получил вторую желтую карточку и покинул поле, футболист пропустит матч следующего тура против московского ЦСКА. Лучшим игроком матча признан вратарь "Урала" Илья Помазун.

Подберезкин перешел в "Урал" из казанского "Рубина" 18 августа и провел вторую встречу за клуб после возвращения, до этого он представлял екатеринбуржцев с 2014 по 2016 год.

Все встречи четвертого тура посвящены Дню Государственного флага РФ. В перерыве матча талисман клуба "Шмель" выпал из коляски мотоцикла во время выступления, не получив травм.