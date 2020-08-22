{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Урал" впервые за пять лет победил "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Единственный гол забил Вячеслав Подберезкин
Футболисты "Урала" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Футболисты "Урала"
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене" в присутствии 5 816 зрителей.

Единственный гол на третьей минуте забил Вячеслав Подберезкин, с 2016 по 2018 год выступавший за "Краснодар". На 54-й минуте защитник "Краснодара" Кайо получил вторую желтую карточку и покинул поле, футболист пропустит матч следующего тура против московского ЦСКА. Лучшим игроком матча признан вратарь "Урала" Илья Помазун.

Подберезкин перешел в "Урал" из казанского "Рубина" 18 августа и провел вторую встречу за клуб после возвращения, до этого он представлял екатеринбуржцев с 2014 по 2016 год.

Все встречи четвертого тура посвящены Дню Государственного флага РФ. В перерыве матча талисман клуба "Шмель" выпал из коляски мотоцикла во время выступления, не получив травм.

Екатеринбургский клуб прервал безвыигрышную серию в РПЛ, которая началась в прошлом сезоне и составила шесть матчей (две ничьих, четыре поражения). Эта победа стала первой для клуба под руководством Юрия Матвеева, который был утвержден на посту главного тренера 28 июля. "Урал" не побеждал "Краснодар" в чемпионате с 21 сентября 2015 года (3:1), в той встрече также отличился Подберезкин. После той встречи команды провели девять матчей в чемпионате, в которых семь раз подряд выиграл "Краснодар" (пять последних игр подряд) и дважды игры завершались вничью, в сезоне-2016/17 команды встретились в 1/4 финала Кубка России, в серии пенальти сильнее оказался "Урал" (3:3, 4:3 по пен.).

После четырех туров "Урал" идет восьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. "Краснодар" с шестью очками занимает четвертую строчку. В следующем туре екатеринбуржцы 26 августа сыграют в гостях с "Ростовом", "Краснодар" в тот же день примет ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит33006-19
2Динамо32104-07
3Локомотив32104-17
4Краснодар42025-26
5ЦСКА32015-36
6Спартак31205-35
7Сочи31206-55
8Урал41213-45
9Ахмат31113-34
10Уфа31114-64
11Ростов31021-43
12Тамбов31022-33
13Арсенал30122-51
14Рубин30123-61
15Химки30121-41
16Ротор30121-51

 

Теги
Российский футбол
Футбол в Англии
СМИ: футболист МЮ Магуайр освобожден после нападения на полицейских в Греции
Об аресте игрока стало известно в пятницу, он был задержан за потасовку у выхода из бара с британскими туристами и последовавшую агрессию в отношении полицейских
Читать полностью