У футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Футболист получил травму в матче третьего тура чемпионата России против петербургского "Зенита" (1:2). Он был заменен в перерыве.

Сообщается, что Набабкину предстоит перенести операцию. О сроках восстановления 33-летнего игрока будет сообщено позднее.

Набабкин выступает за ЦСКА с сезона-2009/10, провел в общей сложности 252 матча в составе московского клуба, в которых забил четыре мяча и отдал десять голевых передач. Ранее играл за футбольный клуб "Москва".

В составе ЦСКА Набабкин трижды стал чемпионом России, четыре раза - обладателем серебряной медали и один раз - бронзовой. Помимо этого, вместе с московским клубом он два раза выиграл Кубок России и трижды - Суперкубок России. В составе национальной сборной провел пять матчей.

После трех туров ЦСКА идет на пятом месте, набрав шесть очков, позднее в субботу клуб примет казанский "Рубин".