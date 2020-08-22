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Футбол в России

У футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Защитник получил травму в матче третьего тура чемпионата России против петербургского "Зенита"
Кирилл Набабкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Кирилл Набабкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 августа. Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин порвал переднюю крестообразную связку правого колена. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

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Футболист получил травму в матче третьего тура чемпионата России против петербургского "Зенита" (1:2). Он был заменен в перерыве.

Сообщается, что Набабкину предстоит перенести операцию. О сроках восстановления 33-летнего игрока будет сообщено позднее.

Набабкин выступает за ЦСКА с сезона-2009/10, провел в общей сложности 252 матча в составе московского клуба, в которых забил четыре мяча и отдал десять голевых передач. Ранее играл за футбольный клуб "Москва".

В составе ЦСКА Набабкин трижды стал чемпионом России, четыре раза - обладателем серебряной медали и один раз - бронзовой. Помимо этого, вместе с московским клубом он два раза выиграл Кубок России и трижды - Суперкубок России. В составе национальной сборной провел пять матчей.

После трех туров ЦСКА идет на пятом месте, набрав шесть очков, позднее в субботу клуб примет казанский "Рубин".

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