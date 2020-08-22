Мусаев: футболисты "Краснодара" дорого поплатились за два разных тайма в матче с "Уралом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Футболистам "Краснодара" нельзя было по-разному проводить два тайма в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уралом". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

"Краснодар" уступил "Уралу" в гостях со счетом 0:1, пропустив гол в первой половине встречи.

"Плохо начали игру, пропустили гол, в простых действиях не разобрались, не подобрали, не выбили мяч и далее показали не достаточно энергии, не показали достаточной жесткости, цепкости, и первый тайм, я считаю, провалили, - сказал Мусаев. - Вторую половину начали отлично, создали два стопроцентных момента, которые не реализовали. Далее было сложно: потеряли одного футболиста, но тем не менее в меньшинстве шли на риск, получались атаки в наши ворота, и имели возможность и забить. Но нельзя разделять - один тайм играть так, а второй так - это очень дорогого стоит, мы сегодня за это поплатились".

Мусаев также рассказал по поводу травм полузащитников Реми Кабелла и Вандерсона. "У них мышечные травмы, сегодня они проходят обследования, и мы вечером поймем, на какой период мы их потеряли. Есть шанс, что они выздоровеют к ЦСКА, но они оба могут быть и не готовы", - подчеркнул тренер "Краснодара".

В следующем туре "Краснодар" примет ЦСКА 26 августа.