{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Главный тренер ФК "Спартак" Тедеско вернется к руководству командой в игре с "Локомотивом"

Немецкий специалист из-за ангины пропустил матчи чемпионата России против "Ахмата" и "Уфы"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско вернется к руководству командой в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива". Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

На эту тему
Карасев рассудит матч четвертого тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив"

Тедеско из-за ангины пропустил игры чемпионата России против "Ахмата" (2:0) и "Уфы" (1:1). В обеих встречах командой с бровки руководил его ассистент Андреас Хинкель.

"С большой долей вероятности [Тедеско] будет завтра на матче", - сказал Фетисов.

Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится 23 августа в Москве на "Открытие-Арене". Начало игры запланировано на 19:00 мск. Перед очной встречей красно-белые и железнодорожники занимают шестое и третье места в турнирной таблице, набрав пять и семь очков соответственно.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
ФК "Химки" заявил, что решил проблемы с очередями на стадионе перед матчами РПЛ
Перед матчем с ЦСКА у входа на стадион образовались очереди, поскольку система пропуска не принимала электронные билеты
Читать полностью