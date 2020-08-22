Главный тренер ФК "Спартак" Тедеско вернется к руководству командой в игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско вернется к руководству командой в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива". Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Тедеско из-за ангины пропустил игры чемпионата России против "Ахмата" (2:0) и "Уфы" (1:1). В обеих встречах командой с бровки руководил его ассистент Андреас Хинкель.

"С большой долей вероятности [Тедеско] будет завтра на матче", - сказал Фетисов.

Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится 23 августа в Москве на "Открытие-Арене". Начало игры запланировано на 19:00 мск. Перед очной встречей красно-белые и железнодорожники занимают шестое и третье места в турнирной таблице, набрав пять и семь очков соответственно.