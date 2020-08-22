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Футбол в России

Матвеев: игра Помазуна в матче с "Краснодаром" придала уверенности футболистам "Урала"

"Урал" одержал победу со счетом 1:0

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Действия в воротах вратаря Ильи Помазуна в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Краснодаром" придали уверенности его партнерам. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Урала" Юрий Матвеев.

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"Урал" обыграл" "Краснодар" со счетом 1:0. Помазун провел второй матч подряд, в предыдущей игре с его участием "Урал" сыграл с "Локомотивом" вничью (1:1). 24-летний вратарь перешел этим летом в "Урал" из ЦСКА в аренду.

"Помазун провел второй качественный матч. У нас конкуренция, поэтому на следующую игру кто будет лучше готов, того и будем использовать. А то, что он сегодня выручил в ряде эпизодов, конечно, обороне и всей команде придает уверенности", - сказал Матвеев.

В следующем туре екатеринбуржцы 26 августа сыграют в гостях с "Ростовом".

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