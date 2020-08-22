"Ахмат" одержал волевую победу над "Химками" в матче РПЛ, забив два мяча за минуту

ХИМКИ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" на своем поле со счетом 1:2 уступили грозненскому "Ахмату" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (73-я минута, с пенальти) и признанный лучшим игроком матча Артем Тимофеев (74). У проигравших отличился Егор Данилкин (21). На 65-й минуте игры полузащитник подмосковной команды Артем Полярус не сумел реализовать пенальти. На 77-й минуте защитник "Химок" Брайан Идову получил вторую желтую карточку и покинул поле, в компенсированное время был удален и его одноклубник Кирилл Боженов.
"Химки" еще не выигрывали в текущем сезоне РПЛ (три поражения, одна ничья), в турнирной таблице клуб идет на 15-м месте, имея в активе одно очко. "Ахмат" поднялся на четвертую строчку, набрав семь очков.
В пятом туре "Химки" 25 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом", подопечные Андрея Талалаева днем позднее в гостях сыграют со столичным "Локомотивом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2
|Динамо
|3
|2
|1
|0
|4-0
|7
|3
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|4
|Ахмат
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|5
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|5-2
|6
|6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|7
|Спартак
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|8
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|9
|Урал
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|10
|Уфа
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|11
|Ростов
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|12
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|13
|Арсенал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|14
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|15
|Химки
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|16
|Ротор
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1