"Ахмат" одержал волевую победу над "Химками" в матче РПЛ, забив два мяча за минуту

ХИМКИ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" на своем поле со счетом 1:2 уступили грозненскому "Ахмату" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (73-я минута, с пенальти) и признанный лучшим игроком матча Артем Тимофеев (74). У проигравших отличился Егор Данилкин (21). На 65-й минуте игры полузащитник подмосковной команды Артем Полярус не сумел реализовать пенальти. На 77-й минуте защитник "Химок" Брайан Идову получил вторую желтую карточку и покинул поле, в компенсированное время был удален и его одноклубник Кирилл Боженов.

"Химки" еще не выигрывали в текущем сезоне РПЛ (три поражения, одна ничья), в турнирной таблице клуб идет на 15-м месте, имея в активе одно очко. "Ахмат" поднялся на четвертую строчку, набрав семь очков.

В пятом туре "Химки" 25 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом", подопечные Андрея Талалаева днем позднее в гостях сыграют со столичным "Локомотивом".