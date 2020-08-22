Иванов: футболисты "Урала" стали лучше играть в обороне

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футболисты "Урала" стали лучше действовать в обороне, чем в прошлом сезоне. Об этом ТАСС рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

"Урал" впервые за пять лет победил "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Урал" дома в четвертом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги обыграл "Краснодар" со счетом 1:0. В нынешнем чемпионате хозяева пропустили четыре мяча в четырех встречах.

"Забили важный быстрый гол, затем здорово отыграли в обороне, но пока рано еще делать выводы по игре. Считаю, что в обороне команда стала играть лучше, чем в прошлом сезоне. В этом матче главным была самоотдача - пять баллов всей команде за это! Конечно, были мелкие ошибки, но футбола без них не бывает, все ребята старались, победу они заслужили", - сказал Иванов.

Руководитель клуба пришел на матч в тюбетейке цветов "Урала", в этом головном уборе он был до этого на матче с "Локомотивом" (1:1). Сразу после того матча пресс-служба "Урала" опубликовала пост в Тwitter, где предложила набрать 1 тыс. лайков для появления тюбетейки в фан-шопе клуба.

"Идея надеть тюбетейку - моя личная инициатива. Она оказалась счастливой, для этого я ее взял на игру", - вспомнил Иванов.

В следующем туре "Урал" 26 августа сыграет в гостях с "Ростовом".