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Летние олимпийские виды спорта

Сергей Чемезов выиграл чемпионат России по аквабайку во фристайле

Второе место занял президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сергей Чемезов стал победителем чемпионата России по аквабайку в дисциплине фристайл. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Чемпионат России проходил в Московской области на базе загородного клуба "Малибу" на Пироговском водохранилище и завершился в субботу. Второе место занял президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов, третьим стал Арсений Матанцев.

"Допустил пару ошибок, но в целом выступил нормально. Но главное, что я заставляю молодежь двигаться, шевелиться, а то они могут набрать вес лишний, - сказал Ершов. - И Арсения, и Сергея я поставил на аквабайк. На мой взгляд, они самые сильные сейчас".

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