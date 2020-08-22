Победитель чемпионата России по аквабайку Чемезов намерен выступить на Кубке мира

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Аквабайкер Сергей Чемезов доволен победой на чемпионате России и планирует выступить на Кубке мира в Таиланде в декабре. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу Чемезов стал победителем чемпионата России по аквабайку в дисциплине "фристайл". Второе место занял президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов, третьим стал Арсений Матанцев.

"Своим выступлением и победой доволен, откатал неплохо, выполнил все, что задумал сделать. Может быть, не так интенсивно как обычно, но во время выступления я старался расслабиться, чтобы быть не таким скованным, - сказал Чемезов. - Впереди Кубок России, и если в мире будет нормальная ситуация, то хотел бы полететь в Таиланд на Кубок мира".

Чемезов также отметил высокую организацию чемпионата России.

"Организаторы собрались, поняли, что это единственный шанс провести крутое мероприятие в этом году - так и получилось. Все были супер по организации, никаких проблем не было, и все были на огромном позитиве. Надеюсь, так и будет продолжаться", - отметил он.