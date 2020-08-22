"Спартак-2" в большинстве разгромил "Иртыш" в матче ФНЛ

Омский клуб ФНЛ снова сыграет без них в Домодедове

В "Иртыше" боятся болельщиков. Омский клуб ФНЛ снова сыграет без них в Домодедове

Встреча прошла без зрителей. "Иртыш" проводит домашние игры в подмосковном Домодедове из-за реконструкции манежа в Омске, куда команда переедет в конце сентября. Ранее на официальном сайте клуба сообщалось, что матч пройдет со зрителями в количестве до 1 тыс. человек, однако затем это сообщение исчезло. Предыдущие две игры в Домодедове - против "Енисея" и "Чертаново" - также прошли без зрителей.

"Спартак-2" не проиграл ни одного матча со старта первенства (четыре победы, одна ничья), клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Иртыш" с одним очком в активе занимает последнее, 22-е место. В следующем туре столичный клуб 26 августа примет "Краснодар-2", "Иртыш" 30 августа на выезде сыграет с брянским "Динамо".

В других матчах игрового дня "СКА-Хабаровск" дома победил воронежский "Факел" (1:0), брянское "Динамо" на выезде в большинстве переиграло томскую "Томь" (2:0), тольяттинский "Акрон" в домашнем матче оказался сильнее "Краснодара-2" (1:0), "Оренбург" на выезде взял верх над самарскими "Крыльями Советов" (1:0).

Московский "Велес" на выезде оказался сильнее ярославского "Шинника" (2:1), ивановский "Текстильщик" дома разошелся миром с красноярским "Енисеем" (2:2), не выявили сильнейшего "Нижний Новгород" и владикавказская "Алания" (1:1).