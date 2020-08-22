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Футбол в России

"Спартак-2" в большинстве разгромил "Иртыш" в матче ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 5:0

ТАСС, 22 августа. Столичный "Спартак-2" на выезде крупно победил омский "Иртыш" в матче пятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0.

Забитыми мячами отметились Малкольм Баду (18-я минута), Степан Оганесян (58), Михаил Игнатов (59) и Владислав Шитов (74, 80). На 41-й минуте игры защитник хозяев Павел Шакуро получил вторую желтую карточку и покинул поле.

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Встреча прошла без зрителей. "Иртыш" проводит домашние игры в подмосковном Домодедове из-за реконструкции манежа в Омске, куда команда переедет в конце сентября. Ранее на официальном сайте клуба сообщалось, что матч пройдет со зрителями в количестве до 1 тыс. человек, однако затем это сообщение исчезло. Предыдущие две игры в Домодедове - против "Енисея" и "Чертаново" - также прошли без зрителей.

"Спартак-2" не проиграл ни одного матча со старта первенства (четыре победы, одна ничья), клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Иртыш" с одним очком в активе занимает последнее, 22-е место. В следующем туре столичный клуб 26 августа примет "Краснодар-2", "Иртыш" 30 августа на выезде сыграет с брянским "Динамо".

В других матчах игрового дня "СКА-Хабаровск" дома победил воронежский "Факел" (1:0), брянское "Динамо" на выезде в большинстве переиграло томскую "Томь" (2:0), тольяттинский "Акрон" в домашнем матче оказался сильнее "Краснодара-2" (1:0), "Оренбург" на выезде взял верх над самарскими "Крыльями Советов" (1:0).

Московский "Велес" на выезде оказался сильнее ярославского "Шинника" (2:1), ивановский "Текстильщик" дома разошелся миром с красноярским "Енисеем" (2:2), не выявили сильнейшего "Нижний Новгород" и владикавказская "Алания" (1:1).

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