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Аквабайкер Матанцев доволен третьим местом на чемпионате России, учитывая травму колена

Соревнование прошло на Пироговском водохранилище в Московской области
Арсений Матанцев Антон Новодережкин/ТАСС
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Арсений Матанцев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Арсений Матанцев рассказал, что доволен третьим местом на чемпионате России по аквабайку в фристайле, учитывая недавнее повреждение колена. Об этом он рассказал ТАСС.

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В субботу Матанцев стал третьим в соревновании, которое прошло на Пироговском водохранилище в Московской области. Второе место занял президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов, а победителем стал Сергей Чемезов.

"Вчера [в первый день соревнований] выступил лучше, был посвежее и настрой был более боевой. Но учитывая, что у меня не так давно была травма и я не успел восстановиться полностью - колено все еще немного беспокоит, то итоговым местом я удовлетворен", - сказал Матанцев.

Чемпионат России завершился в субботу.

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