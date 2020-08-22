"Динамо" потерпело первое поражение в РПЛ, уступив "Арсеналу"

ТУЛА, 22 августа. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль оформил полузащитник хозяев Даниил Лесовой, отличившийся на 23-й и 74-й (с пенальти) минутах. Гол форварда "Динамо" Клинтона Н'Жи на 40-й минуте был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за офсайда.
"Динамо" не может обыграть "Арсенал" в РПЛ в пятом матче кряду (две победы тульского клуба, три ничьи).
Динамовцы потерпели первое поражение в сезоне и занимают третье место в таблице, имея в активе семь очков. "Арсенал" поднялся на 11-е место, набрав четыре очка.
В пятом туре "Динамо" 26 августа примет петербургский "Зенит", "Арсенал" днем ранее сыграет дома с подмосковными "Химками".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|3
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|4
|Ахмат
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|5
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|5-2
|6
|6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|7
|Спартак
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|8
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|9
|Урал
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|10
|Уфа
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|11
|Арсенал
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|12
|Ростов
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|13
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|14
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|15
|Химки
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|16
|Ротор
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1