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Футбол в России

"Динамо" потерпело первое поражение в РПЛ, уступив "Арсеналу"

Встреча в Туле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев
Футболисты "Динамо" Сильвестр Игбун и "Арсенала" Даниил Лесовой Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо" Сильвестр Игбун и "Арсенала" Даниил Лесовой
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТУЛА, 22 августа. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Дубль оформил полузащитник хозяев Даниил Лесовой, отличившийся на 23-й и 74-й (с пенальти) минутах. Гол форварда "Динамо" Клинтона Н'Жи на 40-й минуте был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за офсайда.

"Динамо" не может обыграть "Арсенал" в РПЛ в пятом матче кряду (две победы тульского клуба, три ничьи).

Динамовцы потерпели первое поражение в сезоне и занимают третье место в таблице, имея в активе семь очков. "Арсенал" поднялся на 11-е место, набрав четыре очка.

В пятом туре "Динамо" 26 августа примет петербургский "Зенит", "Арсенал" днем ранее сыграет дома с подмосковными "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит33006-19
2Локомотив32104-17
3Динамо42114-27
4Ахмат42115-47
5Краснодар42025-26
6ЦСКА32015-36
7Спартак31205-35
8Сочи31206-55
9Урал41213-45
10Уфа31114-64
11Арсенал41124-54
12Ростов31021-43
13Тамбов31022-33
14Рубин30123-61
15Химки40132-51
16Ротор30121-51

 

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