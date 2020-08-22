"Динамо" потерпело первое поражение в РПЛ, уступив "Арсеналу"

ТУЛА, 22 августа. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Ахмат" одержал волевую победу над "Химками" в матче РПЛ, забив два мяча за минуту

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Дубль оформил полузащитник хозяев Даниил Лесовой, отличившийся на 23-й и 74-й (с пенальти) минутах. Гол форварда "Динамо" Клинтона Н'Жи на 40-й минуте был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за офсайда.

"Динамо" не может обыграть "Арсенал" в РПЛ в пятом матче кряду (две победы тульского клуба, три ничьи).

Динамовцы потерпели первое поражение в сезоне и занимают третье место в таблице, имея в активе семь очков. "Арсенал" поднялся на 11-е место, набрав четыре очка.

В пятом туре "Динамо" 26 августа примет петербургский "Зенит", "Арсенал" днем ранее сыграет дома с подмосковными "Химками".