"Зенит" одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив "Тамбов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле обыграл "Тамбов" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Забитыми мячами у хозяев отметились Дуглас Сантос (41-я минута), Малком (47), Александр Ерохин (69) и Сердар Азмун (74), в составе гостей отличился Кирилл Панченко (85). Для Сантоса этот гол стал первым в РПЛ, он выступает за "Зенит" с лета 2019 года. Этот матч стал первым для нового члена тренерского штаба "Зенита" Александра Анюкова. Лучшим игроком матча признан Сантос.

"Зенит" и "Тамбов" в третий раз встретились в матчах чемпионата России, еще один раз команды играли в Кубке России, все четыре раза победу праздновал петербургский клуб.

"Зенит" одержал четыре победы подряд в чемпионате России и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Тамбов" располагается на 13-м месте, имея в активе три очка. В пятом туре подопечные Сергея Семака 26 августа в гостях сыграют со столичным "Динамо", "Тамбов" днем ранее примет "Сочи".