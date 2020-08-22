"Зенит" одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив "Тамбов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле обыграл "Тамбов" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Забитыми мячами у хозяев отметились Дуглас Сантос (41-я минута), Малком (47), Александр Ерохин (69) и Сердар Азмун (74), в составе гостей отличился Кирилл Панченко (85). Для Сантоса этот гол стал первым в РПЛ, он выступает за "Зенит" с лета 2019 года. Этот матч стал первым для нового члена тренерского штаба "Зенита" Александра Анюкова. Лучшим игроком матча признан Сантос.
"Зенит" и "Тамбов" в третий раз встретились в матчах чемпионата России, еще один раз команды играли в Кубке России, все четыре раза победу праздновал петербургский клуб.
"Зенит" одержал четыре победы подряд в чемпионате России и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Тамбов" располагается на 13-м месте, имея в активе три очка. В пятом туре подопечные Сергея Семака 26 августа в гостях сыграют со столичным "Динамо", "Тамбов" днем ранее примет "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|10-2
|12
|2
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|3
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|4
|Ахмат
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|5
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|5-2
|6
|6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|7
|Спартак
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|8
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|9
|Урал
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|10
|Уфа
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|11
|Арсенал
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|12
|Ростов
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|13
|Тамбов
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|14
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|15
|Химки
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|16
|Ротор
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1