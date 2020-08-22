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Футбол в России
Обновлено 

"Зенит" одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив "Тамбов"

Встреча завершилась со счетом 4:1
Футболисты "Зенита" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле обыграл "Тамбов" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Забитыми мячами у хозяев отметились Дуглас Сантос (41-я минута), Малком (47), Александр Ерохин (69) и Сердар Азмун (74), в составе гостей отличился Кирилл Панченко (85). Для Сантоса этот гол стал первым в РПЛ, он выступает за "Зенит" с лета 2019 года. Этот матч стал первым для нового члена тренерского штаба "Зенита" Александра Анюкова. Лучшим игроком матча признан Сантос.

"Зенит" и "Тамбов" в третий раз встретились в матчах чемпионата России, еще один раз команды играли в Кубке России, все четыре раза победу праздновал петербургский клуб.

"Зенит" одержал четыре победы подряд в чемпионате России и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Тамбов" располагается на 13-м месте, имея в активе три очка. В пятом туре подопечные Сергея Семака 26 августа в гостях сыграют со столичным "Динамо", "Тамбов" днем ранее примет "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит440010-212
2Локомотив32104-17
3Динамо42114-27
4Ахмат42115-47
5Краснодар42025-26
6ЦСКА32015-36
7Спартак31205-35
8Сочи31206-55
9Урал41213-45
10Уфа31114-64
11Арсенал41124-54
12Ростов31021-43
13Тамбов41031-73
14Рубин30123-61
15Химки40132-51
16Ротор30121-51

 

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