"Крымтеплица" выиграла в Керчи у "Океана" в 26-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. "Крымтеплица" выиграла в субботу на выезде в Керчи у команды "Океан" в 26-м туре чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) со счетом 3:1. В составе гостей отличились Максим Приходной (69-я минута), Алексей Бабырь (87) и Владимир Сычевой (90), у хозяев мяч забил Олег Плиев (26).

2 августа "Евпатория" за пять туров до окончания турнира завоевала титул чемпиона.

Результаты других матчей тура: "Фаворит-ВД Кафа" - "Евпатория" - 2:1, "Кызылташ" - "Инкомспорт" - 1:2, "Севастополь" - "ТСК-Таврия" - 3:4.

В турнирной таблице лидирует "Евпатория" (63 очка), следом идут "Крымтеплица" (50), "ТСК-Таврия" (45), "Севастополь" (43), "Кызылташ" (34), "Океан" (21), "Инкомспорт" (21), "Фаворит - ВД Кафа" (17).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь". Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).