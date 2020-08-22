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Футбол в России

Аджоев: футболисты "Арсенала" выиграли у "Динамо" абсолютно по делу

Руководитель тульского клуба отметил, что у команды было преимущество в обоих таймах
Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты тульского "Арсенала" заслуженно одержали победу в четвертом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги над "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

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"Арсенал" в субботу дома обыграл "Динамо" со счетом 2:0.

"Очень важная победа. "Динамо" хорошо стартовало в чемпионате, до сегодняшнего матча не пропускало голов, тем ценнее наша победа над таким соперником, - сказал Аджоев. - Считаю, что выиграли абсолютно по делу: у нас было преимущество в обоих таймах, создавали моменты, выиграли много единоборств, из этого и складывается результат. Очень рад за ребят, которые после двух поражений проявили характер и порадовали болельщиков".

Дубль оформил полузащитник хозяев Даниил Лесовой. "Для нас это неудивительно - мы знаем этого игрока, он давно в команде. Сначала был в аренде, сейчас у нас на полноценном контракте, поэтому возможности его известны. Но нужно подтверждать свою состоятельность регулярно - если он добавит в стабильности, то может стать лучшим на своей позиции", - отметил Аджоев.

В следующем туре "Арсенал" 25 августа сыграет дома с подмосковными "Химками".

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