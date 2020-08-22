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Шахматная онлайн-олимпиада

Сборная России лидирует в группе по итогам второго дня шахматной онлайн-олимпиады

Россияне одержали победы во всех шести турах за два игровых дня
Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Андрей Есипенко Пресс-служба Федерации шахмат России
Описание
Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Андрей Есипенко
© Пресс-служба Федерации шахмат России

ТАСС, 22 августа. Сборная России одержала три победы в трех турах в группе С во второй игровой день на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде.

В первый день российские шахматисты также одержали три победы в трех турах.

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В четвертом туре россияне обыграли сборную Алжира со счетом 6-0. Победы одержали Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Алексей Сарана и Маргарита Потапова.

В пятом туре россияне переиграли марокканцев (6-0) благодаря победам Александра Грищука, Артемьева, Костенюк, Гуниной, Андрея Есипенко и Потаповой. В шестом туре российские спортсмены выиграли у английских шахматистов (5-1). Победы одержали Дубов, Александра Горячкина, Есипенко и Полина Шувалова; Екатерина Лагно и Грищук сыграли вничью.

В воскресенье российская команда встретится с командами Египта, Армении и Румынии. После второго дня сборная России сохранила лидерство в турнирной таблице, набрав 30,5 балла, второе место занимают армяне (27,5), третье - команда Румынии (23,0).

По итогам отборочных соревнований, закончившихся 16 августа, 40 сборных были распределены по четырем группам. Из них автоматический допуск получили 25. Соревнования проходят по круговой системе, каждая команда сыграет девять матчей - по три за один день, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый сделанный ход.

В плей-офф отберутся 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую выйдут в 1/4 финала, занявшие второе и третье места 27 августа сыграют дополнительные поединки за выход в эту стадию. Четвертьфинал, полуфинал и финал пройдут 28, 29 и 30 августа. Противостояния в плей-офф будут состоять из двух матчей, а в случае ничьей шахматисты сыграют армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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