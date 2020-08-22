"Торпедо" сыграло вничью с "Балтикой" в матче ФНЛ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичное "Торпедо" дома сыграло вничью с калининградской "Балтикой" в матче пятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Илья Берковский (9-я минута), у гостей отличился Аллеф (64).

Беспроигрышная серия "Торпедо" достигла четырех матчей (1 победа, 3 ничьи), в турнирной таблице клуб идет на 14-м месте, набрав шесть очков. "Балтика" не проигрывает на протяжении пяти матчей (3 победы, 2 ничьи), калининградская команда с 11-ю очками располагается на третьем месте.

В следующем туре подопечные Сергея Игнашевича 30 августа в гостях сыграют с московским "Велесом", калининградский клуб в этот же день примет тольяттинский "Акрон".

В другом матче игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" дома разгромил столичное "Чертаново" со счетом 3:0.