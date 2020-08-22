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Футбол в России

Семак: "Зенит" хорошо провел игру РПЛ против "Тамбова"

Главный тренер тамбовского клуба Сергей Первушин отметил, что его команде не хватило сил
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС

ТАСС, 22 августа. "Зенит" продемонстрировал хорошую игру в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

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В субботу "Зенит" на своем поле разгромил "Тамбов" со счетом 4:1.

"Игра понравилась, хорошая игра в нашем исполнении. Много моментов создали и заслуженно победили. К сожалению, в конце пропустили гол", - сказал Семак.

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин отметил, что его команде не хватило сил: "Предполагали, что мяч будет у "Зенита", что клуб будет владеть преимуществом. Понимали, что в хорошем состоянии и [Артем] Дзюба, и [Сердар] Азмун, и Малком. Что могли, то делали первые 40 минут, дальше сил не хватило. Мастерство сказалось, и подходы "Зенита превращались в голы".

В пятом туре подопечные Семака 26 августа в гостях сыграют со столичным "Динамо", "Тамбов" днем ранее примет "Сочи".

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