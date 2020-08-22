Гендиректор ФК "Зенит" не считает победу над "Тамбовом" легкой, несмотря на крупный счет

"Зенит" в субботу дома одержал крупную победу над "Тамбовом" - 4:1. В составе петербуржцев голами отметились защитник Дуглас Сантос, нападающие Малком и Сердар Азмун, а также полузащитник Александр Ерохин. Автором единственного мяча в составе проигравших стал форвард Кирилл Панченко.

"Крупный счет не должен говорить о том, что это была легкая победа, - сказал Медведев. - В первом тайме пришлось столкнуться с эшелонированной обороной, в которой играли все 10 полевых игроков "Тамбова" - они грамотно выстраивали оборону, которую удалось вскрыть благодаря прекрасному голу Сантоса, потом сопернику пришлось раскрываться, и "Зенит" этим воспользовался, забив еще три красивых гола. Играя с командами, которые действуют от обороны, очень важно забить первыми, лучше в первом тайме, чем начать забивать во втором".

В матче против "Тамбова" четвертый мяч в сезоне забил один из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша РПЛ Сердар Азмун, тогда как капитан команды Артем Дзюба, который в предыдущем чемпионате поделил с иранцем это звание, в новом сезоне отметился одним голом. "Главное, чтобы наши игроки мерялись не тем, кто больше забьет, а тем, кто какой вклад внес в победу команды. Вклад Артема в наши победы очень большой - он сегодня очень большой объем проделал, много отвлекал на себя, создавая пространство для других игроков, в том числе Сердара и Малкома. Сокрушаться не надо - его голы еще придут", - отметил гендиректор "Зенита".

Во игре с "Тамбовом" в состав "Зенита" вернулся защитник Ярослав Ракицкий, который пропускал встречу третьего тура РПЛ против ЦСКА (2:1) из-за дисквалификации. "Считаю, что в игре с ЦСКА Дуглас Сантос очень хорошо сыграл в центре защиты, Деян Ловрен взял на себя больше работы, а сегодня они взаимодействовали очень качественно. Конечно, надо посмотреть и разобрать, как случился гол в наши ворота, но, по-моему, там все началось с неудачного ввода мяча от наших ворот. На ошибках учатся, что называется", - продолжил собеседник агентства.