Новиков: футболистам "Динамо" не хватило свежести во втором тайме матча с "Арсеналом"

ТУЛА, 22 августа. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" выглядели более свежими во втором тайме матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Динамо", что стало решающим фактором в их победе. Такое мнение журналистам высказал главный тренер столичного клуба Кирилл Новиков.

"Динамо" проиграло "Арсеналу" в Туле со счетом 0:2.

"После тяжелого матча с "Ростовом" было видно, что ребятам тяжело давалась игра. Мы пытались заменами ее перевернуть и освежить, но, к сожалению, не получилось, счет закономерен, - сказал Новиков. - "Арсенал" ничем не удивил, играл ровно так, как предыдущие матчи, структурно никаких изменений у соперника не было. Не хватило свежести - это сыграло свою ролью, поскольку было видно по второму тайму, что игроки "Арсенала" были посвежее и побыстрее, что решило исход матча".

Главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый отметил настрой своих подопечных на игру. "Мы рассчитывали дома набрать больше очков, но не получалось, и настроение было не очень, тем более что в двух матчах уступили не по игре. Серьезно готовились к этому матчу, и я благодарен ребятам. Хочется видеть такой настрой постоянно, он не во всех играх он был. Ребята вышли с полной самоотдачей, никто не выпал, все старались и сыграли на "пять с плюсом", - сказал Подпалый.

"Динамо" потерпело первое поражение в сезоне. В пятом туре бело-голубые 26 августа примут петербургский "Зенит". "Арсенал" днем ранее сыграет дома с подмосковными "Химками".