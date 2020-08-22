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Шахматные турниры

В Удмуртии открылся первый ресурсный центр по развитию шахмат

Центр будет работать на базе Дебесского политехникума

ИЖЕВСК, 22 августа. /ТАСС/. Первый центр по развитию шахматного образования и спорта открылся в Удмуртии на базе Дебесского политехникума. Подготовку в нем будут проходить в том числе педагоги, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Главные его задачи - подготовка профессиональных педагогов для проведения уроков шахмат в школах, переподготовка и повышение квалификации тренеров и арбитров. Это должно привести к увеличению числа занимающихся шахматами детей и улучшению их результатов. Открытие данного центра - еще один шаг в большой программе по развитию этого интеллектуального вида спорта в республике", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Дебесский политехникум выбрали потому, что это единственное в Удмуртии учебное заведение, которое готовит педагогов по шахматам. Задача центра - подготовить как минимум 42 педагогов для работы в центрах "Точка роста", которые создаются в этом году в школах Удмуртии.

"Нет цели создавать гроссмейстеров. Основная цель создания ресурсных центров в Удмуртии - чтобы больше и больше детей занимались шахматами. Если заниматься шахматами будут тысячи, среди них точно найдется несколько гениальных спортсменов", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Удмуртии Михаила Хомича.

В правительстве республики отметили, что в октябре планируется открытие второго такого центра, он будет располагаться в Ижевске.

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