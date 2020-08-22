"Рубин" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичный ЦСКА на своем поле со счетом 1:2 проиграл казанскому "Рубину" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей забитыми мячами отметились Солтмурад Бакаев (37-я минута) и Денис Макаров (90+2). У проигравших отличился Никола Влашич (39). На 79-й минуте на замену вышел южнокорейский полузащитник "Рубина" Хван Ин Бом, 23-летний футболист впервые сыграл в РПЛ. Он перешел в "Рубин" 14 августа. Казанский клуб обыграл ЦСКА впервые с августа 2017 года. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. "Рубин" прервал серию без побед из трех матчей и поднялся на 11-е место, набрав четыре очка. В пятом туре московский клуб 26 августа в гостях сыграет с "Краснодаром". Подопечные Леонида Слуцкого в этот же день примут "Уфу". Перед матчем Предыдущий матч между командами прошел чуть больше месяца назад - 12 июля. Тогда главному тренеру "Рубина" Слуцкому удалось отобрать очки у своего бывшего клуба. В драматичной концовке казанцам удалось сравнять счет, реализовав пенальти на 88-й минуте. Домашняя осечка в итоге стоила армейцам путевки в Лигу чемпионов и оставила без медалей чемпионата.

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"Рубин" можно назвать удобным соперником для ЦСКА. По общим победам армейцы уверенно превосходят соперника - 23:11. Еще восемь матчей завершились вничью. Из последних 11 матчей в РПЛ армейцы уступили казанцам только в домашнем матче 6 августа 2017 года со счетом 1:2. В остальных поединках у армейцев семь побед и три ничьи. По прилете в Москву казанскую команду в аэропорту из-за пробки вовремя не встретил автобус, который должен был предоставить армейский клуб. Тренерский состав и футболисты добирались до отеля на такси. В ЦСКА извинились перед соперником за происшедший инцидент. "Мы сожалеем о происшедшем, но никакой подоплеки в этом искать не стоит", - сказал директор по связям с общественностью армейского клуба Сергей Аксенов. В лазарет ЦСКА к полузащитнику Ильзату Ахметову и нападающему Федору Чалову добавился защитник Кирилл Набабкин, у которого диагностировали разрыв крестообразных связок. Футболисту предстоит перенести операцию. Зато травма полузащитника Николы Влашича, из-за которой тот не смог доиграть предыдущий матч с "Зенитом", оказалась не слишком серьезной. Хорват вышел на игру против Рубина" в стартовом составе хозяев. Органами правопорядка планировался усиленный контроль за соблюдением социальной дистанции и наличием масок у посетителей стадиона. Говорили, что такие меры были приняты в ответ на нарушения болельщиками на первой домашней игре армейцев сезона против "Тамбова". Но ни до, ни во время матча явных поводов для задержания нарушителей санитарных правил у полиции не было. Ход матча Матч на "ВЭБ-Арене", как и все остальные встречи четвертого тура РПЛ, был посвящен Дню государственного флага Российской Федерации. Перед началом игры прозвучал гимн России, а капитаны команд вышли на поле с повязками в цветах российского триколора.

В первом тайме подопечные Виктора Гончаренко имели тотальное преимущество над соперником, но счет открыл "Рубин". На 37-й минуте армейская оборона не уследила за рывком Солтмурада Бакаева, который свой шанс не упустил. Хозяевам потребовалось всего пару минут, чтобы вернуться в игру. Влашич подкараулил отскок мяча у чужой штрафной и пушечным ударом не оставил шансов вратарю казанцев Юрию Дюпину - 1:1. Пропустивший первые два тура из-за травмы хорватский легионер забил во втором матче подряд. На 88-й минуте полузащитник красно-синих Кристиян Бистрович нанес сильный удар из-за пределов штрафной площади. Дюпин с трудом отбил мяч, который отскочил к Адольфо Гайчу, находящемуся перед почти пустыми воротами. Аргентинец нанес удар в падении головой, но голкипер казанского клуба успел прыгнуть и отбить мяч прямо на линии ворот. В компенсированное время "Рубин" провел контратаку, в конце которой Макаров с дальней дистанции отправил мяч в правый угол ворот и принес своей команде победу.