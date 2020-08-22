Слуцкий: футбольный закон сработал в пользу "Рубина" в матче с ЦСКА

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил, что футбольный закон, согласно которому если соперник не забивает, то пропускает гол, сработал в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА. Об этом Слуцкий рассказал журналистам.

"Рубин" в субботу одержал гостевую победу над ЦСКА со счетом 2:1, забив решающий мяч в добавленное время ко второму тайму.

"Первый тайм прошел с преимуществом ЦСКА, мы старались действовать на контратаках. Второй тайм прошел больше в равной борьбе. В концовке сработал футбольный закон - сначала [Юрий] Дюпин совершил прекрасный сейв, а затем [Денис] Макаров забил прекрасный гол. В целом игра прошла по похожему сценарию предыдущего нашего матча с ЦСКА", - сказал Слуцкий.

В следующем туре 26 августа "Рубин" примет Уфу".